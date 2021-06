Novináři pátrají po ruských travičích. Stejní agenti z aféry Navalnyj chtěli zlikvidovat také básníka Bykova

„Otrávení Bykova mě začalo zajímat v momentě, kdy se to stalo, a stalo se to v dubnu 2019. V té době už jsme měli vlastní investigaci, která se týkala otrávení Skripalových. Už jsme věděli, že se ruská vláda zabývá mimosoudními popravami, proto byl pro nás tento případ podezřelý a nepřirozený. Když jsem ale tehdy psal Dmitriji Bykovovi, přesvědčil mě, že v tom nemůže být nic kriminálního a že si nemyslí, že je potřeba něco vyšetřovat,“ popisuje začátky pátrání šéfredaktor Insideru Roman Dobrochotov.

Do pátrání se redakce pustila společně s investigativci ze skupiny Bellingcat. „Naše společná práce s Bellingcatem vždy probíhá v tak úzkém tandemu, že jsme si mezi sebou práci nijak nerozdělovali. Kromě jedné výjimky, kterou je samozřejmě získávání všech údajů o cestách, telefonech a všeho, co souvisí s databázemi. To má na starosti Bellingcat,“ vysvětluje Dobrochotov.

The Insider zase mohl poskytnout novináře přímo místě. Reportér tak například mohl zmapovat rozložení skrytých kamer v novosibirském hotelu, kde byl Bykov pravděpodobně otráven.

Ruská policie podobnými důkazy opovrhuje

Na obvinění ruských tajných agentů z případu další otravy ruská strana zatím nereagovala. Podle Dobrochotova na to ruská státní propaganda nebyla připravená. Stejně jako v případu Navalného ale očekává odmítnutí a tvrzení, že k žádné otravě Bykova nedošlo. „Ale abych byl upřímný, nikdo zvlášť nesleduje, jak se ospravedlňují, protože je to příliš předvídatelné a nezdá se mi, že by to mělo dopad na veřejné mínění,“ doplňuje šéfredaktor.

Žádnou velkou reakci neočekává ani od oficiálních vyšetřovatelů. Ruští policisté už několikrát v minulosti naznačili, že důkazy těchto novinářů neberou vážně. Naposledy šlo o opozičního politika a publicistu Vladimira Kara-Murzu, který měl být také otráven.

„Během našeho předchozího vyšetřování se obrátil na policejní vyšetřovatele s požadavkem, aby zahájili trestní řízení ve věci pokusu o vraždu. Ti mu dlouho neodpovídali a nakonec odpověděli, že nebudou nic vyšetřovat, protože nedošlo k žádnému zločinu,“ dává příklad Dobrochotov. „Nemůžeme doufat, že budou sami sebe vyšetřovat. To samozřejmě není možné,“ dodává.

Rozhovor o pátrání po ruských travičích přinese Newsroom ČT24. Začíná v neděli ve 22:10.