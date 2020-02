Zpravodaj Českého rozhlasu: Po koronaviru začne Čína selektovat média, která k ní byla nakloněná

Času na opravdovou novinařinu je méně. Takže to byl ten hlavní důvod. S nadřízenými jsme uvažovali o více destinacích, až nakonec zvítězil Bangkok. Hlavně díky své výborné poloze, má velmi rozumnou dosažitelnost novinářských akreditací i víz. Thajsko je celkově vstřícné k novinářům, takže věřím, že to posluchači Českého rozhlasu ocení.

Sešlo se to časově. Vypadá to jako nějaký útěk z Číny nebo z Pekingu, ale není to tak. Český rozhlas přesouvá post z Pekingu do jihovýchodní Asie, konkrétně do Bangkoku, protože v Číně jsou nepředstavitelné technické problémy se spojením. Neustále zápasíte s připojením takzvaných VPNek, bez kterých se novinář neobejde.

Víte o tom, že by nějací novináři odjížděli vysloveně kvůli koronaviru?

Já jsem odjížděl na konci ledna a vzpomínám si, že člověk zbystřil, když dostal informaci, že začíná částečná evakuace amerických diplomatů. Novináři to dobře vědí, ať se nám to líbí, nebo ne, Američané mají vždycky informace jako první. To je docela dobrý indikátor, pokud Američané začnou s evakuací svých lidí a diplomatů, že se něco bude dít. A také se dělo.

Že by vyloženě odjížděli novináři, to nevím. Ale měl jsem nedávno možnost nahlédnout do seznamu akreditovaných novinářů v Pekingu a zůstávají tam jenom ti z oblasti východní a jihovýchodní Asie a Afriky. Ostatní kolegové z Evropy, Austrálie, Spojených států nebo Japonska tam dojíždějí.

Sídlí například v Hongkongu jako kolegyně Barbora Šámalová z České televize nebo jako štáby CNN, BBC. Ostatní přijíždějí ze Soulu, Tokia nebo Bangkoku pokrýt zpravodajsky událost a zase se vracejí. Reportérů, kteří zůstávají v Pekingu, je velmi málo, důvodem je právě přístup čínských úřadů.

Souvisí to s koronavirem nebo obecně s tím, jaký mají čínské úřady vztah k západním novinářům?

Myslím, že to s koronavirem nesouvisí. Možná to bude mít ještě nějaký vývoj. Možná čínské úřady ještě zpřísní svůj už tak dost přísný postup vůči zahraničním novinářům, ale jde všeobecně o to, že dohled nad nimi je velmi přísný. Není to strach, že by člověk dělal něco, co se úřadům nelíbí, ale jak už jsem říkal, neskutečně vás to zdržuje a najednou zjišťujete, že 30, 50, 70 procent novinářského času trávíte tím, jak zprovoznit techniku.

Není teď ze strany čínských úřadů vůči dojíždějícím novinářům ještě větší represe, že by je třeba nechtěli pouštět?

Ne, v žádném případě. Myslím, že to bude mít velkou dohru až Čína koronavirus porazí. Věřím, že čínské špičky společnosti a centrální vláda se začnou postupně vracet k tomu, co se stalo a začne zúčtování. Začnou selektovat, která média a které země k nim byly více nakloněné v době krize a které naopak. Koneckonců už to začalo.

Čínský ministr zahraničí už před několika dny poděkoval Kambodži, Indonésii, Thajsku, Jižní Koreji a dalším zemím, že nezavřely své hranice, a naopak se na dálku zamračil směrem do Evropy nebo do Spojených států, že právě tyhle země Čínu odřízly.

Kdo kritizuje, je nepřítel lidu

V posledních dnech se změnilo referování čínských státních médiích o nákaze. Jak to na vás působí?

To je velikánská změna. Vzpomínám na začátek ledna, kdy jsem se vrátil po dovolené do Pekingu, jak jsem byl fascinován, ale v tom špatném slova smyslu, jak státní televize naprosto ignoruje to, o čem už se v Evropě mluvilo a psalo, tedy že je Čína na prahu velké epidemie. Vzpomínám si na oslavy čínského Nového roku v polovině ledna, to byly rozjásané krásné estrády.

Radostné informace o tom, jak si dobře rozumí čínský a íránský prezident. Informace o blížícím se brexitu, ale že ve Wu-Chanu už vypukla epidemie, o tom nebyla ani zmínka. Postupně se to měnilo, měnil se přístup čínských úřadů pod tlakem informací ze zahraničí.

Jak referuje čínská televize o situaci teď?

To je něco, co vám potvrdí po relativně krátké době každý, kdo v Číně žije, a nemusí to být ani novinář. V čínském chápání světa a společnosti je novinář, a to teď nemyslím nijak hanlivě, služebník společnosti, služebník režimu. Pokud by informoval kritickým způsobem, je nepřítel lidu. Souvisí to s čínskou historií, v Číně nikdy neměl jedinec místo ve společnosti. Na nějaké individuality, na to si dodnes čínská společnost moc nehraje.

A pokud se někdo staví proti celku, je rozvratitel, je někdo, kdo brzdí pokrok. Pokud se nějaký čínský novinář s vámi nebojí mluvit, tak se vám stejně bude trošičku divit a časem začne říkat: „Vy jste strašně kritičtí. Proč to děláte? Brzdíte svoji zemi, novinář by měl být přece pravou rukou státu a sloužit lidu.“ A tady si uvědomíte ten velký rozdíl v chápání novinářské práce.