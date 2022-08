Pro čtvrtou dávku očkování proti covidu si zatím přišlo 50 tisíc lidí. Podle Prymuly jde o marginální číslo

„To číslo je z toho obecného hlediska poměrně marginální. (…) Pokud bychom měli proočkovat celou kohortu osob v riziku, což je nějakých 2,2 až 2,5 milionu lidí, tak to bude vyžadovat poměrně delší čas a systém by se měl výrazněji aktivovat,“ konstatuje epidemiolog České vakcinologické společnosti Roman Prymula.

Prymula však zároveň neočekává plošné uzávěry škol. „Samozřejmě z epidemiologického hlediska to snižuje riziko šíření onemocnění v populaci, ale technicky to opravdu nepřichází v úvahu. Protože to onemocnění bohužel není v jedné vlně, kdy to mělo význam, ale bude tu s námi dlouhodobě,“ vysvětlil s tím, že šíření by nešlo zabránit.

Nynější nákaza je podle něj zcela odlišná oproti původní, která svět paralyzovala před více než dvěma lety. „Věděli jsme, že 15 minut je bezpečná doba, během které se zřejmě nenakazíme, ale u těchto nových omikronových variant stačí pár sekund,“ podotkl s tím, že opatření by nebyla efektivní. „Při jakémkoliv dalším kontaktu by docházelo k šíření a nelze zavřít školu na celý rok,“ uvedl.