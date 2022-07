Čísla z nemocnic jsou uklidňující, tvrdí Svrčinová. Restrikce podle ní nejsou namístě

Hygienici se podle ní zaměřují na sběr dat z nemocnic. „Zatím jsme ještě pod hranicí sta případů na jednotkách intenzivní péče, z čehož asi jen třetina vyžaduje podporu ventilace,“ vyčíslila. Dodala, že tato čísla jsou uklidňující: „Protože zatím nemocnice nemusely přistoupit k žádnému rušení plánované péče.“

Právě na zaplněnosti nemocnic, zejména pak jednotek intenzivní péče, podle ní primárně závisí zavádění případných opatření. V potaz se bere ale i celkový počet nakažených a dynamika vývoje šíření onemocnění.

Svrčinová se domnívá, že nyní je čas pouze pro doporučení, nikoliv nařízení. „Je čas na to, aby si každý uvědomil, že za své zdraví nese odpovědnost také on,“ řekla. Doplnila, že lidé cítící zdravotní potíže, které by mohly značit přítomnost covidu, by se měli chovat ohleduplně – zůstat doma a kontaktovat lékaře. Souhlasí také s návrhem ministerstva zdravotnictví, aby lidé mohli na test i bez lékařské indikace. Potvrdila, že jde o jednu ze zvažovaných možností.