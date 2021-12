Pandemie ve světě: Omikron zaznamenalo už devětaosmdesát států, hlásí WHO

Variantu koronaviru zvanou omikron zaznamenalo už devětaosmdesát zemí světa, informovala Světová zdravotnická organizace (WHO). Omikron se rychle šíří i ve státech s vysokou úrovní imunity obyvatelstva. WHO uvádí, že není jasné, zda to způsobuje schopnost viru obejít imunitu, jeho vyšší přenosnost, nebo kombinace obou faktorů.