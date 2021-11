Pandemie ve světě: Evropské země kvůli nákaze zpřísňují opatření, Rakousko zahajuje uzávěru

Asi nejrazantnější postup proti pandemii zvolilo Rakousko, které k celostátní uzávěře (lockdownu) sáhlo v této vlně jako první země EU. Od pondělí smějí lidé opouštět domov jen v nutných případech –⁠ kvůli cestě do práce, do školy, na nákupy nebo kvůli zdravotním procházkám. Zavřou se restaurace, hotely, většina obchodů a všechny akce s větším počtem účastníků se ruší. Pro turisty včetně lyžařů se země zcela uzavře.

Velká omezení čekají i obyvatele německé spolkové země Sasko, která sousedí s Českem. Ruší se tam vánoční trhy, zavírají kluby, bary a také kulturní a sportovní zařízení. Neočkovaní s výjimkou supermarketů a drogerií nebudou smět do obchodů a restaurací. V okresech, kde sedmidenní průměr nových případů na 100 tisíc obyvatel přesáhne tisícovku, nebudou smět neočkovaní od 22:00 do 06:00 následujícího dne vycházet z domova bez pádného důvodu. Lidem bez očkování se ztíží přístup do vnitřních veřejných prostor i ve Šlesvicku-Holštýnsku.

Vakcíny proti covidu pro děti dostanou státy Evropské unie dvacátého prosince. Na tiskové konferenci to řekl německý ministr zdravotnictví Jens Spahn, podle kterého má Německo do konce roku dostupných padesát milionů dávek očkování od firem Pfizer a Moderna. Zároveň prý s výrobci jedná o možném navýšení dodávek od příštího týdne.

V Německu s 83 miliony obyvatel žije 4,5 milionu dětí ve věku pět až jedenáct let. „Německo naráz dostane 2,4 milionu dávek, což prozatím velkou část potřeby pokryje,“ dodal.

Neočkovaným se zúží volnočasové možnosti také na Slovensku a v Řecku. V Řecku je nově pro návštěvu kin, divadel, muzeí nebo vnitřních sportovišť nutný doklad o očkování nebo zotavení z covidu-19, negativní test na koronavirus už nestačí. Na Slovensku vláda rozhodla o tom, že lidé bez vakcinace nebo dokladu o prodělané nemoci covid-19 nebudou moci navštěvovat například nákupní centra a ani některé typy prodejen.

V Belgii začíná platit povinnost nosit roušku všude na veřejnosti a částečná povinnost práce z domova.