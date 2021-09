Pandemie ve světě: Japonsko a Sydney vyčkávají s uvolněním. Na Slovensku šíření covidu zrychluje

Prodloužení nouzového stavu do konce měsíce oznámil japonský ministr hospodářství Jasutoši Nišimura. S odkazem na doporučení odborníků sdělil, že na zmírňování pravidel je příliš brzy. „Domnívám se, že začínáme vidět výsledky restrikcí, ale ještě je brzy na to, abychom polevili,“ nechal se slyšet.

S uvolněním lockdownu vyčká také australské Sydney. Bary, restaurace, tělocvičny či kavárny se v tomto státě otevřou, jakmile bude dvěma dávkami vakcíny proti covidu-19 naočkováno sedmdesát procent občanů. Toho by mohlo být podle tamních úřadů dosaženo v polovině října. V Novém Jižním Walesu je zatím plně imunizováno 43 procent občanů starších 16 let.

Premiérka Sydney Gladys Berejiklianová avizovala, že opatření budou zmírněna, i když se pak očekává další růst nových případů. Australský premiér Scott Morrison připustil, že zemi čeká těžká etapa: „Případů bude přibývat a bude to problém. Ale když s virem chcete žít, musíte tímto tunelem nevyhnutelně projít.“

Zrychlování na Slovensku

Na pětimilionovém Slovensku v poslední době šíření infekce zrychluje. Ve středu tam laboratoře potvrdily 478 případů, což je o tři stovky více než před týdnem a nejvíce v rámci jednoho dne od 4. května. V nemocnicích k úterku leželo 126 pacientů s covidem-19, týden předtím to bylo rovných sedm desítek.

Bratislava proto ve středu rozhodla o tom, že přísnější epidemická opatření budou od pondělí platit ve třech čtvrtinách země. Ovlivní to hromadné akce i některé provozy. V desítce okresů, které se dostanou do třetího stupně rizika z pětistupňové škály, pocítí dopady zejména neočkovaní, kteří nebudou moci do restaurací či do bazénů.

Plně očkovaných je na Slovensku jen 41,3 procenta obyvatel, další 2,6 procenta mají zatím jednu dávku. Šestapadesát procent Slováků se zatím vůbec očkovat nenechalo.