Izrael začne očkovat posilující třetí dávkou proti covidu i mladší třiceti let

Díky přeočkování klesá počet vážných případů

Na začátku týdne ministerstvo zdravotnictví informovalo, že začal klesat počet nakažených ve vážném stavu, kterých je v Izraeli zhruba sedm set. Podle vědců z Hebrejské univerzity je to zásluha přeočkování a také obnovení některých pandemických opatření.

Od konce července do konce srpna se ale zvýšil počet nových případů a nových úmrtí denně. Na konci července bylo za předchozích sedm dní v průměru dva tisíce případů denně, v sobotu stejný ukazatel činil přes osm tisíc nových případů. Na konci minulého měsíce činil sedmidenní průměr dvě úmrtí denně, v sobotu to bylo 25 úmrtí denně, uvedl server Our World in Data.