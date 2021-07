Odměny za druhou vlnu záchranáři z většiny krajů se zpožděním dostali. Karlovarští zatím jen část

Většině záchranářů už přišlo slíbených 120 tisíc korun za mimořádné nasazení během druhé vlny pandemie. Zbytek, s výjimkou Karlovarského kraje, by měl peníze dostat do konce července. ČT to potvrdil ředitel asociace záchranných služeb Marek Slabý. Záchranka v Karlovarském kraji dala zatím kvůli neshodám s pojišťovnami zaměstnancům jen část peněz. Záchranáři odměnu očekávali už v červnu, výplata se ale kvůli administrativě ve většině krajů o měsíc opozdila.