Hamáček: Vláda zakázku na testy pro školáky nezrušila

Postupný a bezpečný návrat dalších žáků do škol prosazují i opoziční strany a také hejtmani. „Pokud vláda není schopná realizovat tendry, realizovat je transparentně, tak jen dokazuje svoji neschopnost, to vůbec nesouvisí se zhoršující se epidemickou situací,“ prohlásil šéf Asociace krajů a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS).

Návrat dalších ročníků do škol i plánované testování má být i na programu úterní schůzky ministrů se zástupci opozičních stran.

V Německu i Británii se žáci do škol postupně vracejí

To například v Německu se školy znovu otevírají, i když jen částečně, v některých spolkových zemích a za přísných pravidel. I tak budí návrat žáků do tříd obavy. Koronavirus v sousední zemi po několika týdnech ústupu opět nabírá sílu. Učitelé proto žádají, aby přišli co nejdřív na řadu při očkování.

Do škol se poprvé od Vánoc vrátili i nejmladší žáci ve Skotsku. Kabinet premiérky Nicoly Sturgeonové chce ale postupovat pomaleji než vláda v Londýně. Ta se dohodla, že v Anglii půjdou 8. března do lavic všichni studenti. Od konce příštího měsíce pak povolí setkávat se rodinám a přátelům. Ministerský předseda Boris Johnson chce restrikce uvolňovat v pětitýdenních intervalech.