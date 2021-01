Zemřel válečný veterán Bernard Papánek. Bojoval u Tobruku i Dunkerku

Ve věku 101 let zemřel válečný veterán Bernard Papánek, v uniformě československé zahraniční armády bojoval u Tobruku a Dunkerku. Byl jedním z posledních pamětníků těchto bitev. Po válce ho až do emigrace pronásledovala Státní bezpečnost. Dostihly ho komplikace spojené s covidem-19 v nemocnici Senica na Slovensku. ČT to sdělil dokumentarista Jan Plachý.