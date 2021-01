Podnikatelé dostanou podle Havlíčka další peníze od státu, vláda návrh projedná v pondělí

Podobná situace je i na horách. Například na šumavské Kvildě bude o kompenzace žádat majitel penzionu a místní starosta Václav Vostradovský (STAN). Přišel o desítky tisíc korun. Zatím zvažuje, že pokoje nabídne k dlouhodobému pronájmu. „Sice z toho bude míň, vlastně pokud si to člověk pronajme dlouhodobě jako klasický nájem bytu, ale je to jistota,“ poznamenal Vostradovský.

400 korun na zaměstnance

Podle ministra průmyslu a obchodu se chystají nové kompenzace napříč všemi zavřenými obory. Vycházet mají z vládou schváleného programu Covid – gastro.

„Moje představa je taková, že to bude ve výši 400 korun na zaměstnance. To znamená jestliže má někdo třeba deset pracovníků, bylo by to čtyři tisíce na den krát 30 dní, tedy 120 tisíc korun. A to by byla částka, za kterou by provozovatelé mohli hradit třeba leasingy, úvěry,“ vysvětlil Havlíček.

Hospodářská komora ale volá po změně výpočtu. „My si myslíme, že to je poměrně složité, že z toho vypadávají OSVČ, že z toho vypadávají lidé, kteří pracují na různé smlouvy. Že by to mohlo být orientováno opravdu na nějaký obratový ukazatel,“ dodal prezident komory Vladimír Dlouhý.

To ale ministr Havlíček odmítá. O své verzi návrhu chce diskutovat na pondělním jednání vlády.