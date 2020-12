Vláda požádá 22. prosince o prodloužení nouzového stavu, řekl Babiš

„Samozřejmě, že sněmovnu požádáme o prodloužení nouzového stavu, počítám s termínem 22. prosince,“ řekl Právu premiér. Nouzový stav poslanci nedávno prodloužili do 23. prosince na návrh komunistů, přičemž vláda žádala sněmovnu o jeho prodloužení až do 11. ledna. Šéf komunistů Vojtěch Filip nechce předjímat, jak se jeho strana před Vánoci nyní zachová. Právu řekl, že neví, jaké by pro nouzový stav měla vláda důvody.

V Česku přibylo 5169 nakažených covidem-19, což je o 920 víc než před týdnem. Z více než 23 tisíc testů bylo pozitivních 22 procent. Vyplývá to z dat na webu ministerstva zdravotnictví. Rizikové skóre protiepidemického systému PES kleslo na 66 bodů, zůstává tak ve čtvrtém stupni z pěti. Za zlepšením je pokles reprodukčního čísla na 1,16. V pátém stupni je nadále pět krajů, do třetího přibyl k Praze Karlovarský kraj. V Česku nyní platí opatření pro nižší, třetí stupeň rizika. Do čtvrtého stupně se země přesune v pátek, rozhodla v pondělí vláda. Skóre PES tomuto stupni odpovídá už deset dní. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) by v něm ale bylo kratší dobu, pokud by se započítávaly i antigenní testy.

Od středy startuje plošné testování Kvůli zhoršené epidemické situaci začne už ve středu plošné testování antigenními testy zdarma. Kromě odběrových míst se do něj zapojí praktici a také ambulance. Výsledek by měli lidé dostat na místě do dvaceti minut. Poradce premiéra pro zdravotnictví a bývalý šéf rezortu zdravotnictví Roman Prymula vysvětlil, že je nutné začít s testováním dříve, aby se odběrová centra kvůli velkému zájmu před Vánoci nezahltila. „Systém plošného testování u nás měl by být skutečně nastartován už od 16. prosince, protože původní plán od 18. prosince vedl k tomu, že před Vánoci byl poměrně velký zájem a centra se zahltila. To znamená, je snaha dát lidem prostor před Vánoci, aby se mohlo otestovat více těch osob,“ vysvětlil Prymula. Každý, kdo bude mít o testování zdarma zájem, se musí ale předem přihlásit. Informace najde na webu ministerstva zdravotnictví. Vláda už na konci října schválila zavedení plošného testování na koronavirus antigenními testy v domovech pro seniory nebo postižené. Nařízení začalo platit v půlce prvního listopadového týdne. Vyšetření se mělo opakovat každých pět dnů. Pravidelné testování klientů na koronavirus v domovech pro seniory a dalších pobytových sociálních službách skončilo 4. prosince. Vyšetření zaměstnanců v pětidenních intervalech by mělo pokračovat do konce nouzového stavu, momentálně tedy do 23. prosince.