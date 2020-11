Přibylo nejméně nakažených za čtyři týdny, vláda rozhodne o navýšení vojáků v nemocnicích

„Kdy dorazí, nevíme. Žádnou informaci nemáme,“ řekl. Ředitel libereckého domova seniorů dále upozornil, že pokud přijdou testy ještě v pondělí, do středy určitě nestihnou otestovat všechny své klienty. „V tuto chvíli je potřeba hlavně otestovat vlastní zaměstnance, a až testy přijdou, nastavíme, jak budeme testovat,“ vysvětlil Gabriel.

V domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních začíná plošné testování na koronavirus. První kolo má skončit tuto středu. V některých krajích ovšem nedostali poskytovatelé sociálních služeb včas antigenní testy, a termín zřejmě nedodrží. To potvrzuje i ředitel Domova pro seniory Liberec – Františkov Jan Gabriel.

Navýšení počtu vojáků v nemocnicích

O vyslání 400 vojáků na pomoc nemocnicím přetíženým bojem s epidemií covidu-19 by měla v pondělí rozhodnout vláda.

Dále posilujeme naše zapojení do boje s #covid19. Vláda v pondělí projedná navýšení počtu vojáků pro nemocnice a sociální domovy z 360 na 900. Z toho bude 400 vojáků vyčleněno na podporu přetíženého personálu v nemocnicích. — Lubomír Metnar (@metnarl) November 5, 2020

Kvůli pandemii tento týden plánuje ministerstvo zahraničí, že upraví pravidla pro cestování do zahraničí. Šéf resortu Tomáš Petříček (ČSSD) v pořadu Otázky Václava Moravce zopakoval, že ministerstvo i nadále jasně nedoporučuje cestovat za hranice, pokud to není z důvodu práce či rodiny.

Od pondělí budou na takzvaném cestovatelském semaforu, který bude nově sladěn v rámci Evropské unie, označeny minimálně oranžovou barvou takřka všechny evropské země. Platit u nich bude povinnost nechat se otestovat při cestě zpět do Česka, testy budou muset mít i cizinci přijíždějící do Česka. Nutné bude též vyplnit formulář pro hygienickou stanici. Výjimku budou mít pendleři nebo žáci a studenti při pravidelném pohybu do určité země.

Odbory chtějí kvůli koronaviru dva dny volna

Odbory navrhují vládě, aby na 16. listopadu, případně i na 13. listopadu, stanovila den pracovního volna, což by spolu s víkendem a státním svátkem 17. listopadu pomohlo zamezit šíření koronaviru a zlepšit kritickou situaci v nemocnicích. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula to v neděli řekl v pořadu Otázky Václava Moravce. Situaci v nemocnicích označil za velmi vážnou.

Zbrzďování epidemie v České republice bude spíše pomalejší a potrvá nejméně ještě po zbytek listopadu, předpovídají modely Ústavu zdravotnických informací (ÚZIS). S uvolňováním opatření zavedených proti koronaviru by se mohlo začít podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zhruba za tři týdny.