Semafor má sjednotit opatření, jinak je to chaos, kritizuje Pobucký. Nešlo by to udělat, oponuje Hřib

Ministerstvo zdravotnictví v pondělí zveřejnilo první mapu nového čtyřstupňového systému, který označuje jednotlivé okresy podle rizika nákazy covidem-19. Podle aktuální mapy nejsou v Česku místa s horší epidemickou situací než zelený I. stupeň. Tím je označena Praha, Praha-západ, Praha-východ, Ostrava-město, Karviná a Frýdek-Místek a dále Brno-město, Jihlavsko a Prachaticko. V ostatních okresech platí stupeň 0.

Primátor Frýdku-Místku ale kritizuje, že jednotná mapa zároveň nesjednocuje postup hygienických stanic. To podle něj vyvolává zmatek. „Je to celkem chaotické. Když si vezmete, že devět okresů v rámci České republiky má zelenou barvu, tak by každý předpokládal, že všude platí stejná pravidla. Jenže to tak není. Ve Frýdku-Místku nebo v Karviné musíme nosit roušky nejenom v městské hromadné dopravě, ale například i ve veřejných budovách,“ nastínil Pobucký. Když už se to liší, měli dát Frýdku-Místku oranžovou barvu a bylo by to jasné, poznamenal.

„Pravidla by měla platit napříč Českou republikou pro všechny naprosto stejně. To znamená, když budu chtít jet na dovolenou například na jižní Moravu nebo do jižních Čech, podívám se na ten semafor, uvidíme, že je tam zelená a roušku nosit nemusím. Je tam oranžová, musím ji nosit. Abych věděl, do čeho jdu,“ navrhuje.