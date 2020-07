Jednání o krizovém fondu a rozpočtu EU se protáhlo až do šesti ráno. Dohodu nepřineslo

V jednacím sále je znát únava, atmosféra houstne

Mezi účastníky summitu v Bruselu je s postupujícím časem znát únava. Francouzský prezident Emmanuel Macron podle diplomatů v jednu chvíli bouchnul pěstí do stolu, zatímco rakouský kancléř Sebastian Kurz už přestal ostatní poslouchat. „Šetrné státy to dál blokují. Kurz neposlouchá,“ řekl diplomat, podle něhož nizozemská a rakouská delegace využívá požadavek na dodržování vlády práva k blokování diskusí.

Když kancléř Kurz v jednu chvíli opustil jednání, aby si zatelefonoval, Macron okamžitě zareagoval. „Vidíte? Jemu je to jedno. On ostatní neposlouchá, má špatný přístup. Stará se o svůj mediální obraz a basta,“ citují diplomaté francouzského prezidenta. Další z diplomatů popsal dokonce chvíli, kdy Macron „bouchnul pěstí do stolu.“