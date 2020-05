Brazílií zmítá pandemie i nový skandál. Bolsonaro na nahrávce nadával guvernérům

Na dubnové schůzi podle místních médií zazněla z úst Bolsonara i dalších ministrů také vulgární slova na adresu guvernérů kvůli jejich opatřením proti šíření koronaviru. Bolsonaro se tak opřel do guvernérů Sao Paula a Rio de Janeira. Omezení v těchto regionech už dříve kritizoval a některá napadl i u ústavního soudu. Bolsonaro pandemii covidu-19 zlehčuje a tvrdí, že primární je zachovat chod ekonomiky.

Brazilská média o víkendu zveřejnila úryvky z videonahrávky z dubnové schůze vlády prezidenta Jaira Bolsonara, po níž prezident vyměnil šéfa federální policie. Z nahrávky podle médií vyplývá, že to udělal proto, aby byl informován o vyšetřování svých synů.

I proto v pátek peruánská vláda prodloužila do 30. června omezení volného pohybu, která zavedla v zemi v polovině března kvůli koronaviru. Zároveň ale oznámila zmírnění omezení ekonomické činnosti i obnovení fotbalové ligy, ale bez diváků.

Světová zdravotnická organizace (WHO) tento týden oznámila, že Jižní Amerika se stala novým epicentrem pandemie covidu-19. Druhou nejhůře postiženou zemí regionu je Peru , kde se dosud potvrdilo 111 698 nakažených, z toho 3244 pacientů zemřelo.

Úmrtí pacientů s covidem-19 evidují brazilské úřady už přes 22 tisíc, což zemi staví na šestou příčku nejhůře postižených států světa. Reálné počty úmrtí i nakažených jsou ale podle expertů v Brazílii mnohem vyšší. Tato země, která má 210 milionů obyvatel, totiž dosud provedla například jen zhruba tolik testů co mnohem menší Peru.

Podle BBC byl o video zveřejněné v pátek na stránkách nejvyššího soudu takový zájem, že stránky soudu zkolabovaly. Z videonahrávky podle místních médií také vyplývá, že na dubnové schůzi například i ministr školství Abraham Weintraub kritizoval soudce nejvyššího soudu, aniž by je jmenoval, za to, že označili za neústavní některé kroky vlády z posledních týdnů. „Já bych všechny ty vagabundy poslal do vězení a začal bych se STF (nejvyšší federální soud),“ prohlásil na schůzi Weintraub.

Také ministryně pro lidská práva a záležitosti žen a rodiny Damares Alvesová na schůzce kritizovala guvernéry a starosty, kteří zavedli v zemi omezení ve snaze zabránit šíření koronaviru. „Až pandemie skončí, guvernéři a starostové se budou zodpovídat před soudem a budeme pro ně žádat i vězení,“ křičela na schůzi vlády Alvesová.

Ministr životního prostředí Ricardo Salles zase na schůzce prohlásil, že by se mohlo využít toho, že veřejnost je soustředěna na koronavirus, a že by vláda mohla zmírnit omezení pro rozšiřování zemědělské půdy v Amazonii. Po zveřejnění videa Sallese kritizovali ekologové, Salles to ale odmítl s tím, že jeho slova byla vytržena z kontextu.