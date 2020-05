Trump tvrdí, že zná indicie o původu viru. Firma Gilead zvýší produkci léku remdesivir

Fakta Hlavní události kolem šíření koronaviru ve světě Ve světě je k 1. květnu přes 3,26 milionu případů nákazy koronavirem. Vyléčilo se přes milion lidí, zemřelo jich 233 tisíc.

Nejvíce se nákaza rozšířila v USA , kde registrují přes 1,1 milionu výskytů infekce.

Sousední Něměcko překročilo hranici 160 tisíc nakažených koronavirem. V zemi přibylo 1639 případů a 193 lidí na komplikace související s nemocí COVID-19 zemřelo.

V Rakousku skončila celostátní karanténa a lidé se po šesti týdnech budou moci opět volně pohybovat venku.

V Pekingu se v pátek po několika měsících znovuotevřely parky či muzea a také hlavní místní turistická atrakce. Zakázané město ale smí navštívit maximálně pět tisíc lidí denně.

Celosvětové maloobchodní tržby v letošním roce kvůli koronavirové krizi klesnou o 9,6 procenta, tedy o 2,1 bilionu dolarů (52 bilionů Kč). Předpověděla to výzkumná společnost Forrester.

Farmaceutická firma Gilead má v současné době okolo 1,5 milionu dávek remdesiviru. To podle šéfa společnosti Daniela O'Daye vystačí na desetidenní léčbu zhruba pro 140 tisíc lidí. Produkci antivirotika navýšil Gilead již v lednu a nyní společnost usiluje o vytvoření globálního konsorcia, aby se produkce a dostupnost léku rozšířily. O'Day rovněž sdělil, že Gilead zkoumá možnosti, jak použití remdesiviru doplnit o další terapii. Takový krok by mohl urychlit léčbu a zvýšit její úspěšnost. Pozitivní výsledky léku, který vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře, ukázala studie zaštítěná americkým vládním Národním ústavem pro alergii a infekční nemoci (NIAID). Preparát, který zabraňuje množení viru a který byl původně zamýšlen proti ebole, zatím není schváleným léčivem, jeho používání je proto experimentální. Očekává se ale, že americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) brzy remdesivir schválí.

Podle Trumpa je Světová zdravotnická organizace PR Číny Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek znovu zkritizoval vedení Číny za to, že virus nezastavilo ještě ve své zemi. „Buď toho nebyli schopni, nebo se rozhodli to neudělat a svět těžce utrpěl,“ řekl americký prezident. Kromě toho opět kritizoval Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), kterou označil za „PR agenturu Číny“. Trump také opět spekuloval o tom, že Čína vypustila koronavirus do světa strašlivým omylem nebo také záměrně. Na otázku jednoho z novinářů, zda viděl informace, které mu umožňují „vysokou míru přesvědčení“ o původu viru ve wuchanské laboratoři, Trump odpověděl: „Ano, viděl.“ Ve wuchanském institutu byly koncem minulého roku rozpoznány první případy nové nákazy. Laboratoř ale už před několika dny odmítla tvrzení, že virus pochází odtud.

Trump podle agentury DPA nechtěl potvrdit údaje šéfa amerických tajných služeb Richarda Grenella, jehož úřad ve čtvrtek sdělil, že tajné služby stejně jako většina vědců předpokládají, že nový virus vznikl přirozenou cestou, a ne uměle. Trump řekl, že příslušné sdělení neviděl. Podle něj existuje mnoho teorií a USA zjišťují původ viru. Většina vědců se shoduje na tom, že koronavirus v Číně přeskočil ze zvířat na člověka a poté se rychle rozšířil.

Pelosiová: Státy USA a místní vlády budou potřebovat bilion dolarů Jednotlivé státy a místní vlády v USA by mohly potřebovat během příštích několika let na překonání dopadů koronavirové pandemie dohromady přibližně bilion dolarů, tedy asi 25 bilionů korun. Uvedla to ve čtvrtek podle agentury Reuters předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová. „Nebudeme schopni to pokrýt všechno, leda do té míry, že dokážeme státy a obce udržet při životě, to je naším cílem,“ upozornila Pelosiová před novináři. Na otázku, zda bude mít pomoc regionům a místním správám největší podíl na nadcházející podpoře, nejvýše postavená politička za Demokratickou stranu řekla, že byla informována téměř o bilionu dolarů. Pandemie má na svědomí nejméně 231 tisíc lidských životů Nejpostiženější zemí světa jsou Spojené státy. Za posledních 24 hodin tam zemřelo 2053 lidí s nemocí COVID-19. Dohromady je úmrtí v zemi už 62 906. Už třetím dnem po sobě je denní nárůst počtu obětí nemoci v USA vyšší než 2000. Na Spojené státy s více než milionem potvrzených případů nákazy připadá téměř třetina všech případů hlášených ze 195 zemí a teritorií světa. Země s druhým nejvyšším počtem obětí na světě, Itálie, dosud hlásila 27 967 zemřelých. Následují Velká Británie s 26 711 mrtvými, Španělsko s 24 543 a Francie, která jich má 24 376, uvedla v noci na pátek na základě vlastních propočtů agentura AFP. Šíření koronaviru se nedaří zpomalit v Rusku. Země hlásí 7933 nových případů nákazy za posledních 24 hodin, což je další rekordní nárůst.

přehrát video Koronavirus ve světě: pohled do Belgie a Izraele Zdroj: ČT24

Čína hlásí jen 12 nových případů nákazy Čína hlásí 12 nových případů koronavirové nákazy, což je o osm více než o den dříve. Čtvrteční nárůst podle agentury Reuters oznámila čínská zdravotní komise NHC. Dohromady už Čína od počátku epidemie eviduje 82 874 nakažených. Ve čtvrtek nikdo další s nemocí COVID-19 v Číně nezemřel, a počet obětí tak zůstal na 4633. Šest nových případů infekce bylo zaznamenáno u osob, které přicestovaly ze zahraničí. Pět z domácích přenosů bylo zaznamenáno v provincii Chej-lung-ťiang na severovýchodě Číny a jeden v severním regionu Vnitřní Mongolsko. O den dříve Čína nehlásila žádný případ domácího přenosu infekce. NHC rovněž ohlásila 25 nových případů bez příznaků, během středy přibylo takových případů 33. Nynější koronavirová pandemie vzešla v zimě právě z Číny, konkrétně z centrální provincie Chu-pej.

Rakušané budou nosit roušky ve veřejných uzavřených prostorech Rozvolňování v Rakousku přinese i povinnost nosit roušky ve veřejných uzavřených prostorech. Otevřít o víkendu mohou všechny obchody. Potvrdil to v noci na pátek rakouský ministr zdravotnictví Rudolf Anschober. Od pátku začíná v Rakousku další fáze rozvolňování opatření proti šíření koronaviru. V Rakousku platila omezení vycházení a pohybu od 16. března. Už v polovině dubna v Rakousku otevřely obchody s prodejní plochou do 400 metrů čtverečních. Od soboty budou fungovat všechny obchody i nákupní centra. Ve veřejných prostorech nadále platí, že lidé od sebe musí dodržovat alespoň metrové odstupy. Nově ale platí povinnost ochrany nosu a úst ve veřejných uzavřených prostorech. Nařízení neplatí pro školy a univerzity, které se budou postupně otvírat během tohoto měsíce. Roušky nadále nemusí mít ani děti do šesti let věku a osoby, kterým by způsobovaly zdravotní potíže.

Analytici: Ruská ekonomika může klesnout o 3,4 procenta Ruská ekonomika by v letošním roce v důsledku koronavirové krize mohla klesnout o 3,4 procenta. Vyplývá to z průzkumu agentury Reuters mezi analytiky. K růstu by se ruské hospodářství podle průzkumu mělo vrátit ve druhém čtvrtletí příštího roku. Ještě před měsícem analytici předpokládali, že ruská ekonomika v letošním roce klesne pouze o 0,3 procenta. Před dvěma měsíci očekávali, že hrubý domácí produkt (HDP) Ruska se letos zvýší o 1,9 procenta.