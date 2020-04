Epidemiolog: Promořenost je nízká. Uvolňování musí jít postupně, abychom virus uhlídali

„K promořování dojde tak či tak. Už k němu dochází, jak zvedáme karanténní opatření. Virus bude vstupovat do populace, nyní se musíme snažit držet to pod kontrolou. Koncept stojí na tom, že protilátky drží nějakou dobu a jsou aspoň trochu protektivní,“ doplnil; na ministerstvu podle něj věří, že jde populaci promořit řízeně.

„Kloníme se k tomu, že promořenost, nebo výskyt protilátek v populaci může být velmi nízká. To by znamenalo, že s uvolňováním musíme jít velmi opatrně, protože velká část populace je vnímavá a mohli bychom zaznamenat velké výkyvy v nemocnosti,“ prohlásil Maďar ve vysílání ČT24.

Po obchodech se zbožím základní potřeby, které nezavřely po celou dobu pandemie, tak toto pondělí otevřely farmářské trhy, autoservisy a provozy řemeslníků. Další provozy by měly následovat, přičemž jízdní řád vidí až na začátek června, ale dál už ne; podle Maďařa totiž „dál už nikdo nemůže předjímat“, ministerští experti navíc stále čekají na vyhodnocení Velikonoc a dopad rozvolnění z tohoto týdne.

„Jsme na velmi tenkém ledě, nemůžeme úplně vyskakovat, i když se situace vyvíjí dobře, současně nechceme být brzdou, protože si uvědomujeme škody, které koronavirus může způsobit,“ řekl s odkazem na hospodářské dopady epidemiologických opatření. „Čím dál víc lidí se nám dává do pohybu, potřebujeme to udržet v rozumné míře.“

Rizikovost kadeřnictví

Jeho tým podle Maďara nadále počítá s tím, že by se úlevy mohly i urychlit a některá rozvolnění zavádět dřív, odmítá se ale pohybovat na poli hypotéz, dokud se na konci měsíce neukáže efekt dosavadních kroků. Současně ale přiznává, že mezi profese s časnější úlevou by mohla patřit kadeřnictví, s jejichž otevřením se počítá až na začátku června – což také vzbudilo hlasitou kritiku.

„Hlavní způsob přenosu je vzdušnou cestou na vzdálenost do dvou metrů z člověka na člověka. Než u kadeřnice zjistíme, že mohla být nakažena, může mít vysoké desítky kontaktů, se kterými byla na vzdálenost ani ne metrovou,“ upozorňuje Maďar na rizikovost kadeřnických salonů. Současně dodává, že případný dřívější návrat do provozu by doporučoval v celém balíčku i spolu s pedikúrou a manikúrou a za zvláštních hygienických opatření – jako například používání ochranného štítu.

Relativně nadějné vyhlídky ale Maďar pojí aspoň s létem. Očekává, že dětské tábory by mohly proběhnout, a příkaz nosit roušky by podle něj o prázdninách nemusel být absolutní – v otevřeném prostoru a dostatečné vzdálenosti od ostatních by podle něj Češi už roušku nosit nemuseli, nasazovat by ji měli ale dál při vstupech do vnitřních prostor s přítomností dalších osob.