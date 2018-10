Do obecních zastupitelstev míří i desítky poslanců, nejvíce jich je z hnutí ANO

Voliči poslali o víkendu do obecních zastupitelstev 70 poslanců, 28 senátorů a 4 europoslance, kteří teď budou muset kromě legislativních úkolů stíhat i práci regionálního politika.

Nejvíce takových je z hnutí ANO, za které ve volbách kandidovalo 48 současných poslanců a z nich uspělo 30. Mezi nimi například předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek, který byl původně na 12. místě v Prostějově a nakonec byl zvolen do zastupitelstva z 3. místa.

Neuspěl naopak předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček, jenž kandidoval z posledního místa v Kroměříži. Podobně dopadla v Praze 2 další známá tvář hnutí – bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková.

Zatímco kumulace poslaneckého mandátu a členství v obecním zastupitelstvu se podle oslovených poslanců zvládnout dá, u výkonu vedoucích funkcí, jako je starosta nebo hejtman, je to problematické.

„Plnohodnotně nelze zvládat dvě uvolněné funkce, tzn. starosta, místostarosta, poslanec. Pokud jsem neuvolněný radní či zastupitel, tak se to zvládat dá,“ myslí si poslankyně za ANO Radka Maxová.

Podobně to vidí i Martin Jiránek (Piráti). „Hejtman nebo starosta a poslanec najednou, to nejde. Myslím, že tím vždycky něco trpí – buď poslanecká práce, nebo ta starostovská,“ řekl Jiránek s tím, že pokud by se stal starostou, vzdal by se funkce poslance.