Slovensko volí prezidenta

Podle volební komise by už v prvním kole byl zvolen prezidentem nejúspěšnější kandidát jen v případě, že by získal více než polovinu hlasů z celkového počtu registrovaných voličů. To se i s ohledem na volební účast neočekává.

Slováci v zahraničí nemohou prezidenta volit na ambasádách, ani se do voleb zapojit korespondenčně.

Slovenský prezident má podle ústavy spíše omezené pravomoci, může ovšem například blokovat nominace vlády a parlamentu na obsazení vedoucích představitelů některých úřadů a institucí. Souhlasu hlavy státu podléhají také některá rozhodnutí odstupujícího kabinetu, kterému parlament vyslovil nedůvěru. Při vytváření vlády je zase výběr premiéra na rozhodnutí hlavy státu, byť slovenští prezidenti v této záležitosti respektovali výsledky voleb.