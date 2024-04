Diplomat Korčok chce překonávat bariéry, z druhého kola potřebuje udělat referendum o Ficovi

„Já nenabízím klid, aby Slovensko dále stagnovalo,“ narážel na jeden z Pellegriniho předvolebních sloganů, podle nějž Slovensko potřebuje „klid“. „Já nabízím to, abychom překonávali bariéry, abychom si říkali pravdu,“ dodal s tím, že na mysli má pravdu o problémech, kterým Slovensko čelí.

„Po prvním kole a skvělém výsledku jako by proběhla proměna v jeho chování, uvolnil se, je vřelejší a srdečnější. Před prvním kolem často působil dost strnule, až akademicky, nezatajil v sobě diplomata,“ dodává Samuel Abrahám z Bratislavské mezinárodní školy liberálních studií (BISLA).

Na svou stranu získal většinu liberální opozice. Podporu mu vyjádřila strana Sloboda a solidarita (SaS), která ho v minulosti jako nestraníka nominovala do vlády, a také Progresívne Slovensko (PS), které je aktuálně nejsilnější opoziční stranou. Postavilo se za něj i Křesťanskodemokratické hnutí (KDH) a podpořilo ho rovněž deset ministrů bývalé úřednické vlády Ľudovíta Ódora.

Jako prezident by chtěl také nanovo začít budovat vztah Slováků k vlasti. „Nechali jsme si vzít z rukou například téma vlastenectví, základního postoje nás všech vůči vlastní zemi. Jsem si jistý, že se to dá změnit, protože mám takovou odezvu ze slovenských měst, která navštěvuji,“ popsal kandidát. Deklaroval také, že by jako prezident podepsal zákon o registrovaném partnerství.

Někdejší velvyslanec při EU je pro silnější Evropskou unii v oblasti zahraniční politiky, protože to je podle něj slovenský zájem. Zcela jasno má ohledně Ukrajiny: Rusko je pro něj agresor, Ukrajinci oběť a je jim třeba pomáhat, nikoliv falešně volat po míru s ústupky Rusům.

Dosavadní Korčokovi příznivci, tedy především liberálové a konzervativci, mu ale k vítězství stačit nebudou. Důležitou skupinu voličů představují podporovatelé Štefana Harabina (nestr.), který v prvním kole skončil třetí s necelými dvanácti procenty voličů a mluvil mimo jiné o ochraně tradiční rodiny, nezatažení Slovenska do mezistátních konfliktů, co nejrychlejším ukončení rusko-ukrajinské války či vystoupení z NATO.

U jeho voličů je pravděpodobnější, že pokud k urnám přijdou, podpoří Pellegriniho. „Na papíře by voliči Harabina nevolili Korčoka, ovšem ani jeden kandidát nenabízí to, co jejich favorit,“ podotýká nicméně Abrahám.

„Nejlepší strategií proti jejich rozhodujícímu hlasu je pro Korčoka jejich demobilizace zdůrazňováním malého rozdílu mezi ním a Pellegrinim: mnoho z voličů Harabina – podobně jako Harabin sám – má podezření, že mezi Pellegrinim a Korčokem jsou rozdíly minimální, že jsou to oba ‚pro-američtí, pro-bruselští liberálové,‘“ doplnil Hardoš.

Korčok podle něj musí oslovit rovněž nevoliče, samozřejmě i voliče jiných neúspěšných kandidátů z prvního kola – Igora Matoviče (Slovensko), Patrika Dubovského (Za ľudí) či zástupce maďarské menšiny Krisztiána Forróa (Aliancia-Szövetség).

„Ten už doporučil Pellegriniho a jeho zvolení si zřejmě přeje i maďarský Fidesz (vládnoucí strana v Maďarsku), ale maďarští voliči na Slovensku nejsou v této otázce vůbec jednotní. Ti, kteří slyší na orbánovskou rétoriku, však budou převážně podporovat Pellegriniho. Korčok tak pro své vítězství musí mobilizovat i voliče, kteří první kolo vynechali – z druhého kola musí udělat další referendum o Ficovi,“ vysvětlil politolog.

Podle Abraháma se Korčok veze na vlně probuzení té části občanské společnosti, která ostře nesouhlasí s kroky Ficovy vlády, a mobilizovat potenciální voliče se mu daří. „Vidíme, kolik tisíc občanů dostane na náměstí. To je nevídané, lidé jsou dnes spíše na mobilu než na náměstích. On, jakož i opozice dříve, dokážou dostat lidi na náměstí, a je to tak malý, ale permanentní Majdan na Slovensku,“ dodal s odkazem na vzedmutí občanské společnosti na Ukrajině, která jsou zpravidla spojena s kyjevským Náměstím nezávislosti (Majdanem).