Azylové domy ve Zlínském kraji mají téměř plno. Lidé bez domova můžou přečkat noc i na židli

„Paní odmítá jakoukoliv pomoc ve formě ubytování v azylovém domě nebo ubytovně. Jejím hlavním argumentem jsou dva psi, které nechce dát do útulku,“ vysvětlil místostarosta Kroměříže Vít Pešulka (Zdravé Kroměřížsko).

O domek ve vesnici u Kroměříže přišla kvůli dluhům, o bydlení v Kroměříži po neplacení nájmu. Paní Marie se 24 hodin denně v chatrném stanu potýká s mrazem, na místě žije od loňského června. Kvůli dvěma psům do azylového domu nechce. „Každý se diví, jak tu můžu přežít. Přežiju,“ řekla.

Její případ je spíše výjimečný. Zařízení, kde mohou lidé bez domova přečkat noc, jsou ve Zlínském kraji z většiny naplněná. Například v kroměřížském azylovém domě se 45 místy pro muže v současnosti volné místo není. „Nikoho však nenecháme na mrazu, kdo přijde, může přečkat noc aspoň na židli,“ uvedl ředitel Robert Hasala. O zájmu o zařízení pak řekl: „Jsou to takové vlny, někdy je zcela plno i v létě.“

V Kroměříži aktuálně žije přibližně dvacet lidí bez domova. Až na paní Marii všichni v mrazech využívají nouzový azyl. „Mám tady teplo. Já tu mám kapny, péřové bundy, mně není zima. Já si sem hodím plynovou bombu, včera jsem si zatopila. Akorát musím hlídat, aby to psi neshodili, ať nechytnu,“ popsala paní Marie.

Téměř plno je v Azylovém domě Samaritán v Otrokovicích na Zlínsku, který má kapacitu 37 lůžek. „V posledních letech máme pořád plno, i přes léto, vždy se jen pár míst uvolní a opět obsadí, zájem je velký,“ uvedl tamní pracovník. V Otrokovicích je k dispozici i sedárna, kam mohou i lidé, kteří mají v krvi do jednoho promile alkoholu.

V sedárně bývá průměrně deset až 12 lidí. Zájem lidí podle Štachové však paradoxně neodpovídá počasí. „Není to o tom, že by teď byl mráz a bylo plno. Kapacita byla naopak plná například před Vánoci, kdy bylo mnohem tepleji. Jde to v takových vlnách,“ uvedla Štachová.

Azylové domy a jiná zařízení pro lidi bez domova přivítají pro své klienty teplé oblečení, deky i spací pytle. „Naši klienti to hodně využívají. I když někdo přijde v noci a vidíme, že nemá dobré oblečení, snažíme se mu vždy něco najít,“ uvedla Štachová.