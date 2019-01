Počet darovaných nocleženek se přes Vánoce více než zdvojnásobil

K lidem bez domova tak putovalo více než tři sta párů hřejivých ponožek. „Ta solidarita před Vánoci je veliká,“ zhodnotila zakladatelka Nocleženky Lenka Stejskalová.

Ne každému se ale do noclehárny chce. Někteří bezdomovci raději zůstanou venku i za špatného a chladného počasí. „Nechtějí třeba proto, že mají nějakou špatnou zkušenost s pravidly v noclehárně, může to být proto, že chtějí zůstat doma, jakkoliv to může znít pro člověka žijícího pod střechou paradoxně. Může to být tím, že žijí v komunitě, nebo s partnerem, partnerkou, což ne všechny noclehárny pojmou,“ nastínil nejčastější důvody odmítnutí národní ředitel sociálních služeb Jan František Krupa.