Požár v domově ve Vejprtech se šířil od gauče ve společenské místnosti, oznámila policie

Policie zkoumala, proč v domově začalo hořet. Ve čtvrtek oznámila, že po odklízení trosek zjistili, že požár začal na gauči ve společenské místnosti. Vyšetřovatelé rovněž uvedli, že nikdo z osmi obětí neuhořel, všichni se udusili.

Případ policisté vyšetřují jako obecné ohrožení z nedbalosti. Za tento čin hrozí případnému pachateli až osm let. „Budeme se snažit zjistit, kdo je viníkem. Zatím jsme vyloučili, že by to byl někdo zvenčí, kdo by neměl přístup dovnitř,“ uvedl vedoucí odboru obecné kriminality Martin Charvát. Dodal, že vyšetřování události ještě pokračuje.

Podle policie měla budova protipožární dveře, které oddělovaly jednotlivá patra od centrálního schodiště. Další protipožární opatření dosud vyšetřovatelé nenašli, ohledání budovy ale ještě ve pokračuje.