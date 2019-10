Insolvence nemocnice v Rumburku dosáhla 40 milionů korun. Věřitelé se sejdou v listopadu

Věřitelé se sejdou v druhé polovině listopadu

O budoucnosti zařízení, které zajišťuje zdravotní péči pro 55 tisíc lidí ze Šluknovského výběžku, mají věřitelé rozhodovat v listopadu. „Všichni věřitelé se sejdou na schůzi 20. listopadu. Bude volba věřitelského výboru a bude se volit způsob řešení samotného úpadku,“ uvedl mluvčí Krajského soud v Ústí nad Labem Jiří Barč.

Nejčastěji se hovoří o variantě prodat nemocnici jako celek. „Určitě je lepší tady zachovávat funkční nemocnici než to rozprodávat po jednotlivých budovách a přístrojích,“ myslí si starosta Rumburka Lumír Kus (ANO).

Další možností je reorganizace. V takovém případě by se musel ale najít odborník, který by nemocnici dostal do plusu. A pro věřitele by to muselo být finančně výhodnější než prodej.