Případ nemocnice v Rumburku posílí ústavní stížnost na úhrady. Kdyby měla peníze jako Děčín, byla by v zisku

Ústavní stížnost senátorů proti systému úhrad ve zdravotnictví bude zřejmě založena také na údajích o Lužické nemocnici v Rumburku, která se kvůli nižším platbám od pojišťoven ocitla v insolvenci. Oznámil to právník Platformy zdravotních pacientů Ondřej Dostál, který skupinu 46 senátorů u Ústavního soudu zastupuje. Podle senátora Zdeňka Linharta (STAN) by soud mohl loni podanou stížnost dořešit do konce roku.