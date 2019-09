Ministerstvo chce přesná data o dostupnosti péče, lékaři mají hlásit objednací lhůty

Ministerstvo zdravotnictví chce znát přesná data o dostupnosti zdravotní péče. Teď sice nařízení vlády stanoví, že by měl být třeba praktický lékař v dostupnosti do 35 minut od místa bydliště, systémově ho ale nikdo nekontroluje. Nově by tak žádanku o vyšetření, kterou odešle praktický lékař specialistovi, měla automaticky dostat i zdravotní pojišťovna. Lékaři pak mají ministerstvu hlásit aktuální objednací lhůty, evidovat bude také stížnosti klientů pojišťoven na nedostupnost péče.