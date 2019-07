Šumperk zachraňuje textilní manufakturu z 18. století. Barokní památka patří mezi nejohroženější v kraji

„Nejdůležitějším prvkem bylo odvodnění, neboť objekt trpěl vlhkostí. Tyto práce se provedly loni, v současné době tam probíhá rekonstrukce střechy a krovů a statické zajištění objektu. Po letošním roce by měl být objekt stabilizován, sanován a zachráněn,“ uvedl Spurný.

Textilní manufaktura z 18. století patří mezi nejohroženější nemovité památky v Olomouckém kraji. Podle starosty Tomáše Spurného (Pro Šumperk) se loni do oprav investovalo pět milionů a letos opravy přijdou na dalších deset milionů korun. Za zpracování studie město zaplatilo přes 800 tisíc korun.

Následovat budou další etapy oprav, cílem města je dostat budovu do stavu velkorysé studie, kterou zpracovala skupina pěti architektů. „Nyní se zpracovává projekt pro stavební povolení, abychom mohli přistoupit k rekonstrukci stavby. Je to i podmínka pro čerpání dotačních titulů. Nemáme sílu to sami zcela zaplatit, zkoušíme cesty, jak se dostat k jiným zdrojům. Od Olomouckého kraje jsme již obdrželi dotaci tři miliony korun,“ doplnil starosta.

Radnice chtěla památku koupit několik let

Zdevastovaný objekt v ulici Generála Svobody se zástupci města snažili odkoupit několik let, vedla je k tomu zejména snaha zachránit památkově chráněný dům v centru. Manufaktura byla nakonec k prodeji po smrti jejího bývalého majitele. Dědici objektu souhlasili s prodejem městu za 2,5 milionu korun.