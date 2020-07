Vodou nasáklá půda ztěžuje práci zemědělcům. Obilí lehlo a brambory hnijí

Senoseče brzdí deštivé počasí také v Beskydech. „Máme hotových zhruba 30 procent a zbytek nejde, protože pole jsou podmáčená. I když do nich vjedete s technikou, tak to čvachtá. Když je to odspodu vlhké, tak to špatně schne,“ uvedl soukromý zemědělec Miroslav Herot z Farmy Herot. Velký vliv to má především na kvalitu krmiva. Seno posečené po deštích má podle něj menší množství živin a pro dobytek je méně chutné.

Nasáklá půda brzdí také začátek žní. Kvůli vodě, která v průběhu června na pole spadla, polehalo obilí. Růst se komplikuje i u dalších plodin, jako jsou například brambory. Podle zemědělců hrozí, že budou ve větší míře hnít, v následujících týdnech by jim tak prospělo méně srážek.