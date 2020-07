Dopravní firmu Ekova Electric prodala Ostrava Škodě. Plánuje nábor a investice za stamiliony

Někteří opoziční zastupitelé ale s prodejem nesouhlasí. „Prodávat společnost, která servisuje a repasuje svoje vlastní dopravní prostředky je, slušně řečeno, netaktické,“ poznamenal zastupitel Václav Kubín (SPD).

Problematická je podle některých také cena. „To není prodej, to je v podstatě dar Ekově. Transakce je nevýhodná. Cena, která byla schválena, je o desítky milionů korun nižší než nejnižší cena stanovená znaleckým posudkem,“ uvedl opoziční zastupitel Lukáš Semerák (Ostravak).

Cenu snížily budoucí opravy

Nabídková kupní cena byla 416,3 milionu korun, ovlivnila ji však řada korekčních položek. Opravit bude třeba nutné střechu haly B u objektu opravárenských dílen. Dopravní podnik by za firmu ale neměl vyinkasovat méně než 330 milionů korun.

„V další části budeme investovat zhruba 200 milionů korun v tom prvním roce, a to do rozšíření kolejových stání, do kapacity povrchových úprav, elektro zkušebny a dalších dílčích investic tak, aby firma byla připravená,“ přiblížil Martin Bednarz, který zodpovídá za integraci Ekovy Electric do Škody Transportation.

Podle něj se v prvním roce plánuje i vzdělávání a trénink zaměstnanců, kteří pak budou schopni pracovat na zakázkách Škody Transportation. Připravovat se bude i nábor dalších lidí. „Výhodou transakce není jenom inkaso peněz řekněme za podnik, ale jednoznačně dojde k podpoře zaměstnanosti ve městě – v Ekově, i v širším regionu. Vzniknou tady pozice s vyšší přidanou hodnotou, vznikne tady nové kompetenční centrum,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura (ANO).

Ke stávajícím 190 zaměstnancům bude firma hledat alespoň stovku nových. Současný jednosměnný provoz by se totiž měl změnit na dvousměnný či třísměnný. „Kapacity firmy jsou dnes až trestuhodným způsobem nevyužity. Jede se tam ani ne na jednu plnou směnu,“ podotkl Macura. Dopravní podnik i vedení města poukazovalo na to, že firma nebyla schopna dlouhodobě obstát v konkurenčním prostředí.

Předseda představenstva Škody Transportation Petr Brzezina uvedl, že tato firma má dohodnuty zakázky zhruba na čtyři roky. „Jedna z priorit je rozvoj servisu a rozvoj modernizací. Hledali jsme kapacitu, která nám zapadne do té naší strategie, a Ekova byla výbornou alternativou,“ uvedl Brzezina. Podle něj by zatím prostory podniku měly stačit minimálně na další tři až čtyři roky. Pokud bude firma úspěšná, nelze vyloučit i další rozšiřování kapacit.