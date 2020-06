Místo nové tramvajové trati chtějí někteří lidé v Ostravě raději ekologické autobusy

„Snažíme se trať realizovat jako moderní. Ostrava není jediným městem, které připravuje rozvoj tratí do už zastavěných území. V Česku takto bude postupovat například Praha, Brno Olomouc,“ dodala.

Autobusy by podle dopravního podniku nestačily

Ředitel technického úseku Dopravního podniku Ostrava uvedl, že projekt reaguje na vyšší poptávku po veřejné dopravě v dané lokalitě. „Autobusy by na to nestačily, metro by bylo neefektivní,“ řekl. Dodal, že postavením trati ubude autobusů, které tak podle něj v této oblasti najezdí zhruba o šestnáct set kilometrů méně.