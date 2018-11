Ostrava bude pokračovat v přípravě nové tramvajové trati. V průzkumu ji podpořila většina dotázaných

Město chce v přípravách nové trati pokračovat, řekl ve čtvrtek primátor Tomáš Macura (ANO). Magistrát stále počítá s tím, že stavět by se mohlo začít v roce 2020 a o dva roky později bude stavba dokončena.

Podle Macury byl vzorek oslovených respondentů dostatečně reprezentativní; agentura během září a října oslovila přes 1500 lidí ve věku od 18 do 75 let, nejvíce právě ze dvou dotčených obvodů. Podle primátora průzkum ukázal, že u odpůrců převažují důvody, které jsou spíše krátkodobé, kdy se obávají například zátěže, kterou stavba bude znamenat.

Podle petentů průzkum referendum nenahradí

Členka petičního výboru Markéta Vysloužilová se ale domnívá, že průzkum veřejného mínění za peníze s sebou vždy nese riziko manipulace. „Zdůrazňujeme, že komerční průzkum veřejného mínění je spíše marketingovou záležitostí, která rozhodně nenahrazuje referendum či usnesení zastupitelstev jednotlivých městských obvodů,“ uvedla Vysloužilová.

Podle Macury město za průzkum zaplatilo zhruba půl milionu korun. Zvažovalo i referendum, které by ale podle primátora stálo asi šest milionů korun. „Podmínkou jeho úspěšnosti je minimálně čtyřicetiprocentní účast, a jak i poslední komunální volby ukazují, je to fikce. Domnívám se, že by těch šest milionů korun propadlo komínem,“ řekl Macura. Doplnil, že město požadovalo stanoviska obvodů, která ale nedostalo.