Drogový gang chtěl vypěstovat více než tunu marihuany. Pašovali i kokain, extázi a kávu

Na obchodu s kokainem se podle obžaloby podíleli jen někteří členové gangu. Kromě Pindoviče to měli být i jeho zaměstnanec Jiří Vyzina a Vladislav Vykydal, který fungoval jako řidič. V létě 2017 objednala dvojice hlavních organizátorů obchodu z Ekvádoru 55 kilogramů kakaového prášku, do kterého byl přimíchán kokain. Zásilka dorazila letecky do Vídně, kde ji Vykydal vyzvedl.

Kromě drog převáželi i tabák a kávu

Obžalovaní údajně nelegálně obchodovali i s tabákem a kávou. Podle obžaloby z Bulharska přivezli do Česka pět tisíc kilogramů tabákových listů, které pak chtěli nelegálně upravit na kuřivo a rozprodat. I v tomto případě šlo o přípravu, policie většinu materiálu zajistila. Pokud by ale tabákové výrobky na trhu udali, utržili by okolo sta milionů korun a stát by na spotřební dani přišel o jedenáct milionů.

Kávu dováželi z Chorvatska. Celkem v osmdesáti tisících balíčků přivezli 5,8 tisíc kilogramů kávy. Balíčky byly označené etiketou připomínající balení tradičního výrobce kávy. Právě k jeho škodě pak obžalovaní kávu prodávali různým odběratelům z řad obchodníků či provozovatelů restaurací.