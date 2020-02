Radary v Pasohlávkách měří neukázněné řidiče. Peníze z pokut ale do obecní kasy nejdou

Pasohlávky přitom nejsou ani na oficiální objízdné trase. Jejich vedení dostalo radu od Ředitelství silnic a dálnic, aby o pomoc požádalo město Pohořelice, které obstarává výběr pokut za nedodržení rychlosti na provizorním mostu, který v katastru Pasohlávek leží. Obec by chtěla peníze z pokut využít na zabezpečení přechodů a zřízení zábradlí před školou.

„Neuspěli jsme ani u Ředitelství silnic a dálnic a prozatím ani u radnice v Pohořelicích. Tak to budeme muset nějakým způsobem zafinancovat z vlastních prostředků,“ řekla starostka Pasohlávek Martina Dominová (Moravané).

Pohořelická radnice neví, jak peníze do Pasohlávek legálně poslat

V Pohořelicích přiznávají, že jim pokuty na takzvaném mamutu peníze do městské kasy přinášejí, zatím to bylo více než 5,5 milionu korun. Nevidí ale možnost, jak legálně část peněz předat Pasohlávkám.

„Přemýšlel jsem o tom z hlediska právního, trestněprávního a byl by tam určitě problém, jak se vypořádat s tím, že zákon říká, že příjem z pokut je příjmem obce, která pokuty ukládá. A myslím, že by to pro nás mohl být docela problém,“ uvedl starosta Pohořelic Miroslav Novák (ODS).

Radar na provizorním mostu, a s ním i výběr pokut, končí už k poslednímu únoru. Pro Pasohlávky ale dopravní problémy budou pokračovat dál, a to až do znovuotevření cesty mezi horní a střední Novomlýnskou nádrží, tedy do konce roku.