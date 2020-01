Entomolog obchodoval na internetu s ohroženým hmyzem. Policie zajistila tisíce vzácných motýlů

Například jasoň červenooký patří mezi druhy přímo ohrožené vyhynutím nebo vyhubením. V Česku je označený za vyhynulý, kdy se původní populace na našem území nevyskytuje od 30. let 20. století. Mezi sběrateli je proto velmi ceněný, prodejní cena se pohybuje v rozmezí od 30 do 250 eur za kus (v přepočtu až 6300 korun).

Případ řešili kriminalisté už v minulosti, pachatele napoprvé neodhalili

Policisté případ nejdříve odložili, protože se konkrétního člověka nedopátrali. „Prodejce se totiž ve svých nabídkách snažil vyvolat dojem, že je obchod uskutečňovaný ze zahraničí, konkrétně ze Spojených států amerických,“ uvedl kriminalista Radim Hönig.

Záhy však vyšetřovatelé zjistili, že se prodeje uskutečňují z Česka. Muže vypátrali na Frýdeckomístecku. Při domovní prohlídce zajistili přes 9100 kusů hmyzu ve stovkách druhů. Z toho bylo přes 1850 kusů jasoně červenookého.

„Jen kdyby prodal všechny jasoně červenooké, získal by kolem tří milionů korun. Kolik by získal prodejen všech kusů, to se zatím nedá přesněji určit, bylo by to ale v řádech milionů,“ uvedl Hönig.