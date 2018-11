Pašování zvířat vynáší miliardy dolarů ročně, výjimkou nejsou ani ohrožení živočichové

Obyčejný pytel zapomenutý na toaletách v kolumbijské metropoli Bogotě skrýval kontraband v hodnotě bezmála deseti milionů korun. „Tyto žáby se sem dostaly z pacifického pobřeží Kolumbie, z džungle v oblasti Choco. Pašeráci, kteří ohrožují biodiverzitu naší země, je měli převézt do Německa a dále prodat,“ upozornil tajemník pro životní prostředí v Bogotě Francisco Cruz.

Právě pro účely tradiční medicíny vláda v Pekingu koncem října povolila použití nosorožčích rohů a tygřích kostí. Experti to považují za zásadní krok zpátky v ochraně zvířat před vyhynutím. „Zákaz obchodu s částmi z tygra a nosorožce neodpovídal existujícímu zákonu a nebral v potaz legitimní potřeby jako lékařský a vědecký výzkum,“ tvrdí mluvčí čínského ministra zahraničí Lu Kang.

Ochrana není dostatečná

Celosvětový obchod s ohroženými druhy živočichů reguluje úmluva CITES. Platí i v Česku ale podle ředitele zoologické zahrady ve Dvoře Králové Přemysla Rabase se dá udělat i více. „Dle mého názoru by pomohlo, kdyby vzniknul speciální útvar, který by se zabýval vyšetřováním těchto kauz. Pak by ta práce byla mnohem produktivnější,“ míní Rabas.

Obchod bez pravidel může mít katastrofální dopady. Světový fond na ochranu přírody nedávno varoval, že lidé za posledních 40 let vyhubili polovinu zvířat na Zemi. Nelegální obchod s ohroženými druhy je ale pouze jedním z negativních faktorů. Primární úbytek živočichů i rostlin totiž souvisí i se změnou využívání krajiny, její devastací a rozšiřování lidské populace.