Právo platí i na internetu a autory nenávistných komentářů lze dohledat, říká žalobce Zeman

Podle ombudsmanky by měli projevy nenávisti kategoricky odsoudit lidé, kteří mají společenskou odpovědnost jako politici nebo vědci. „Masovost a částečná anonymita svádí k tomu, že lidé vychrlí výroky tak odporné a nehumánní, až se tají dech,“ řekla na konferenci. Vyjádřila také obavu o mladou generaci, která by mohla nenávistné výroky brát jako normu.

V minulosti se útoky na internetu zabýval i Ústavní soud, zastal se například zpěváka romského původu Radka Bangy.

Předseda soudu Pavel Rychetský ale upozornil, že i když se před soudce dostane takových případů malé množství, neznamená to, že by se děly výjimečně. „Je to tím, že zatím nejsou schopny orgány trestního řízení identifikovat pachatele této trestné činnosti a dostat je až před soud,“ míní.

Internet podle něj změnil chování lidí. To, co by se neodvážili říct tváří v tvář, jim anonymní prostředí internetu umožňuje ventilovat. Podle něj je třeba hledat prostředky, jak tomu zabránit. „Nemůžeme připustit masivní státem řízené zavedení cenzury. A je jedno, jestli jsou to média v kyberprostoru nebo média obecně dostupná. Současně nemůžeme ponechat volný prostor pro trestnou činnost a přihlížet tomu s prázdnýma rukama,“ uvedl Rychetský.