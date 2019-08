„Brněnské metro“ je zatím pár čar na mapě. Radní teď žádají o dotaci na hlubší studii

Má připomínat metro, oficiálně se mu ale říká Severojižní kolejový diametr. Velkolepý projekt podzemní železnice, který by změnil veřejnou dopravu v Brně, by mohl dostat od státu dotaci na vypracování studie proveditelnosti. O peníze požádali brněnští radní, náklady na studii odhadují na 16,5 milionu korun.

Jedním z míst, která by tento projekt změnil, je ulice Joštova v centru města, už dnes důležitý dopravní uzel. Tam, kde stojí zastávky, by mohly vést vchody do podzemní stanice. Diametr by měl podobná dopravně vytížená místa propojit s vlakovými nádražími. Kudy by ale vedl a jaké dopravní prostředky by cestující obsluhovaly, je zatím nejasné.

„Měli jsme složitá jednání v horizontu skoro roku a půl. Ve spolupráci s ministerstvem dopravy jsme se dohodli, že budeme prověřovat tři módy dopravy. Ministerstvo prosazovalo, abychom prověřovali i mód metra, jako je v Praze. Budeme prověřovat metro, kolejový diametr, tedy regionální železnici, a potom i tramvajový mód. Budou se prověřovat i varianty trasy,“ popsal brněnský radní Filip Chvátal (KDU-ČSL).