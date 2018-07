Hollan: Odsun brněnského nádraží bez podzemní dráhy nemá smysl. Rada by o tom měla přesvědčit vládu

„Na vládu má být v úterý předložen materiál, že ministerstvo dopravy neakceptovalo podmínku města na výstavbu diametru . Má být pouze připraveno technické řešení tak, aby se umožnila realizace diametru. To znamená, že by se nemusel stavět souběžně s nádražím,“ řekl náměstek primátora Matěj Hollan (Žít Brno). Městská rada by podle Žít Brno měla vyzvat vládu, aby tento postup odmítla.

Hollan: Bez podzemní železnice nebude MHD fungovat

Diametr by měl být podle Matěje Hollana nedílnou součástí modernizace nádraží. Kdyby mělo vzniknout nádraží bez podzemní železnice, nebude podle něj fungovat městská hromadná doprava. „Pokud by tam nebyl diametr, tak jako město Brno nejsme schopni k nádraží prostřednictvím městské dopravy odvozit cestující. Pro město by byl odsun nežádoucí a dopravu by to poškodilo,“ řekl náměstek primátora Hollan.

Nyní jezdí od nádraží tramvaje velmi často, před nádražím v jeho stávající lokalitě je velký tramvajový uzel. Nové nádraží má kapacitu ještě zvýšit, navíc po cestě do centra budou tramvaje míjet důležité křižovatky.