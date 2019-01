Žižkovskou Kliniku začne ve čtvrtek vyklízet exekutor. Aktivisté se chtějí nenásilně bránit

Samotné vyklizení by měli provést vykonavatelé exekutora a zásah policie není nezbytný, přistupuje se k němu jen v případě problémů. „V případě, že tam dojde k jakémukoliv ohrožování exekutora nebo výkonu exekuce, případně pokud by byl někdo ohrožen na zdraví či na životě, tak je na rozhodnutí exekutora, že může kontaktovat policii a vyžádat si její asistenci,“ uvedla mluvčí SŽDC Kateřina Šubová.

Za Kliniku se postavili zástupci Zelených z Prahy 3, kteří fungování centra dlouhodobě podporují. Bývalý starosta a nyní opoziční zastupitel třetí městské části Alexander Bellu (ODS) je za podporu aktivistů kritizoval a uvedl, že zvažuje trestní oznámení na zástupce Kliniky kvůli tomu, že nerespektují rozhodnutí soudu.

Současný starosta Prahy 3 Jiří Ptáček (TOP 09) na Facebooku uvedl, že Klinika by měla respektovat rozhodnutí justice a objekt bezodkladně opustit. Dodal, že SŽDC bude muset zajistit ostrahu budovy do doby, než začne plánovaná rekonstrukce.

Kliniku obsadili aktivisté v roce 2014

Nevyužívaný dům aktivisté obsadili v roce 2014. Nejprve jej užívali načerno, později si vyjednali výpůjčku. Mezitím objekt přešel ze správy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na SŽDC. Ta chce objekt zrekonstruovat a zřídit v něm kanceláře pro své zaměstnance. Organizace proto požádala soud o nařízení exekuce, aby mohla nechat budovu vyklidit.

Proti exekuci se zástupci Kliniky opakovaně bránili, soudy všech instancí jejich námitky zamítly. Aktivisté i přesto odmítají prostory opustit s tím, že rekonstruovat se nezačne dříve než za rok a minimálně do té doby by mohli v objektu zůstat. Mohlo by tam podle nich působit například centrum pro ženy bez domova. Připomněli také, že soud SŽDC nepřikázal nechat budovu vyklidit, pouze to umožnil.