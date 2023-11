Brněnské ulice jsou zasypané listím. Letos opadává až po plánovaném blokovém čištění

Zapadané listím jsou například ulice v brněnských Medlánkách. Ještě před zimou by mělo z chodníků a silnic zmizet. Poslední čisticí stroje tudy ale projely koncem října. Místní teď proto po košťatech sahají sami. „Letos je toho daleko víc, ale bývá to každý rok, musíme ty hromady smetat. Já jsem doma v důchodu, tak mně to nevadí,“ řekla místní obyvatelka Hana Hlaváčová. Na situaci si však někteří místní stěžují na sociálních sítích.

V Medlánkách by se to mělo příští rok změnit, městská část najala novou firmu, která bude zvládat sklízet listí i v listopadu, současná to dělá jen do konce října.

Někde je listí ještě na stromech

Letos je kvůli teplému podzimu mnohde listí ještě na stromech. „Rostliny stále ještě jsou ve vegetaci, ještě mohly vegetovat poměrně dlouhou dobu, fotosyntetizovat. Nic je nevedlo k tomu, aby listy shodily,“ vysvětlila krajinářská architektka z Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty MU Hana Ondrušková.