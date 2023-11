Soud znovu potrestal bývalého zastupitele Bruntálu za schvalování ruské invaze

Okresní soud v Bruntále ve čtvrtek znovu uznal Makaye vinným a ponechal mu finanční trest ve výši pětačtyřiceti tisíc korun. Vyhověl také návrhu Nejvyššího soudu a posuzoval jeho výroky jako jeden trestný čin místo dřívějších dvou.

„On by to byl asi do jisté míry poměrně smutný případ toho, jak obžalovaný totálně propadl dezinformačním vlivům, nebýt toho, že se vlastně stal jejich aktivním šiřitelem,“ nechal se slyšet státní zástupce Tomáš Rajtr.

Žalované příspěvky zveřejnil Daniel Makay hned na začátku ruské agrese. Velebil ruského vůdce Vladimira Putina a napsal, že by Rusko mělo na Ukrajinu shodit menší vodíkovou bombu. Od Makaye i jeho slov se tehdy distancovalo vedení Bruntálu i SPD.