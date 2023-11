V Jihomoravském kraji končí papírové předplatní jízdenky

„Pohodlnější forma placení za dopravu po našem kraji je zároveň udržitelnější, levnější, a hlavně modernější. Chceme se tak přiblížit systému, který je běžný v okolních zemích. Šetří čas a peníze cestujících,“ řekl náměstek hejtmana pro dopravu Jiří Crha (ODS).

Elektronické jízdenky jsou levnější. Například jízdenka pro jednu zónu na rok vyjde na 2950 korun, papírová stojí o 300 korun více. „Cestující se nemusí bát, že v případě ztráty o svoji jízdenku přijdou, protože si ji jednoduše nahrají na jiný nosič. Elektronická jízdenka také nabízí možnost takzvaných alternativních zón, umožní cestu mezi výchozí a cílovou zónou různými trasami,“ dodal Crha.

Jezdi jednoduše

Předplatní jízdenky cestující nakupují přes e-shop integrovaného dopravního systému nebo v kontaktních centrech, kterých je nyní osm. Do konce listopadu kvůli změnám přibudou také v Hustopečích, Letovicích, Mikulově, Moravském Krumlově, Tišnově a Veselí nad Moravou. Pomoct se zaváděním výhradně elektronických jízdenek má kampaň Jezdi jednoduše, která startuje ve středu a bude pokračovat po celý příští rok. Obsahuje letáky i nově vzniklý web.

Trend přechodu na elektronické jízdné roste. „Jen za poslední tři měsíce se prodalo ve společném e-shopu Kordisu a Brna celkem více než 210 tisíc elektronických předplatních jízdenek,“ řekl Jiří Horský, ředitel společnosti Kordis, která organizuje veřejnou dopravu na jižní Moravě. Dodal, že elektronické jízdné využívá asi sedmdesát procent lidí.

Od prosince v @idsjmk roční a čtvrtletní jízdenky jen elektronicky, od března i ty měsíční. V autobusech a vlacích se navíc postupně začnou objevovat nové validátory, přes které půjde kartou zaplatit i jednorázově. Podobně jako v Brně funguje Pípni a jeď. pic.twitter.com/NGNqUohzXs — Barbora Telferová (@telferova) November 15, 2023

Pípni a jeď jako v Brně

Další novinkou jsou validátory, které se postupně objeví v asi dvou stech autobusech ze sedmi set, které po kraji jezdí. Snahou Kordisu je umístit je do vozů v okolí Brna, které bývají vytížené a díky validátorům by se do nich nemuselo nastupovat jen předními dveřmi, což by zrychlilo odbavení cestujících. „Začátkem příštího roku také začneme vyměňovat původní označovače papírových jízdenek na vlakových nádražích a postupně je nahradíme novými validátory. Měly by být také v nových vlacích Moravia,“ uvedl Horský.

Přístroje jsou podobné jako v Brně, kde funguje systém Pípni a jeď. „Po Brně cestující také jen přiloží kartu a mohou jet, při cestě do regionu bude možnost volby jízdního dokladu. Chtěli bychom ale postupně i cestujícím do regionů nabídnout jednodušší řešení. Mohli by si třeba na e-shopu navolit, kam nejčastěji jezdí, a následně po nastoupení do dané linky a přiložení by už systém počítal s konkrétní trasou,“ dodal Horský.