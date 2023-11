ŘSD obviňuje ústecký spolek, že brzdí kolaudaci dálnice D8. Ten to však odmítá

Ústecká dálnice D8 stále nemá kolaudaci, a to i přes to, že její poslední úsek vedoucí přes České středohoří otevřeli silničáři už před sedmi lety. Podle nich za zdržení mohou soudy s aktivistickými spolky. Mezi nimi má být i ten z Ústí nad Labem, jeho zástupci to ale popírají.