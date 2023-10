V jižních Čechách je málo pediatrů. Najít náhradu v Třeboni trvalo sedm let

Dětská lékařka Olga Stasková léčí děti v Suchdole nad Lužnicí už 35 let. V ordinaci je každý den. Brzy jí bude pětasedmdesát. „Děti už mám odrostlé, takže si myslím, že bych se doma asi nudila,“ řekla. Přiznává však, že ve svém věku je už unavená a potřebuje si odpočinout.

„Budu muset hledat nějakého jiného doktora,“ reagovala na možnost uzavření ordinace Klára Kosařová, která k lékařce přijela s dcerou z Českých Velenic. I tam pediatr před několika lety skončil.

Rodiče dětí, které chodí do ordinace k Olze Staskové, si pochvalují její lidský přístup. Potvrzují, že najít podobného pediatra bude obtížné. Lékařka má ve svém obvodu zhruba osm set dětí. Snaží se za sebe najít náhradu, zatím neúspěšně.

Najít náhradu trvá i několik let

„Já jsem se to dozvěděla minulý týden, takže je to pro mě trošku šok,“ řekla matka tří dětí Jitka Hofhanzlová. Když bylo dětem nejhůř, pomoc našla u uznávaného pediatra Miloše Velemínského v Třeboni, jenže ten přesluhuje ještě déle než doktorka Stasková.

Miloši Velemínskému je 87 let a trápí ho zdravotní problémy. Matky s dětmi ale nechtěl zklamat. „Mám k nim nějaké morální povinnosti, a nemůžu vzít papíry a poslat je na kraj,“ konstatoval. I on za sebe hledal náhradu, a to dlouhých sedm let.

Náhradu v podobě mladého lékaře z českobudějovické nemocice se mu podařilo najít až teď. „Předám oddělení nebo svoje zařízení člověku, který je asi lepší než já,“ řekl skromně.