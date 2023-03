Najít pediatra na Vysočině je skoro nemožné. Kraj chce nové ordinace otevřít v nemocnicích

Příkladem může být Denisa Chromá, která se na Vysočinu přestěhovala zhruba před půl rokem z Benešova u Prahy. Má tři děti a všechny trpí alergií, takže jim začala pediatra shánět dlouho dopředu. Volné místo ovšem nenašla v Humpolci, Jihlavě ani Havlíčkově Brodě.

V případě potřeby tak musí s dětmi dojíždět do sto kilometrů vzdálené Prahy. S dvouletým synem, který trpí na záněty průdušek, to znamená cestu zhruba každé dva týdny. „Dostat se do Prahy z Humpolce je cesta na hodinu. A dítě ve čtyřicítkách ji není schopné vydržet,“ stěžuje si.

Loni skončilo na Vysočině osm pediatrů

Na Vysočině je momentálně pouze 86 pediatrických ambulancí. Jejich počet navíc každý rok klesá. Jen v loňském roce skončilo osm dětských doktorů. Naději alespoň pro část rodičů přinesl kraj, který chce ordinace dětských praktiků otevřít ve svých nemocnicích.

„Předpokládáme, že to bude v začátku asi pět set dětí na každou ambulanci,“ uvedl náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD). Jedna ambulance by měla v květnu vzniknout v pelhřimovské nemocnici a druhá v červnu v Havlíčkově Brodě.