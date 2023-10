Radnice v Opočně koupila od Škodovky v Kvasinách desítky bytů, zájem o ně převyšuje nabídku

Bytové domy developer původně stavěl pro automobilku v Kvasinách, která bydlení pro své pracovníky potřebovala, když zaváděla osmnáctisměnný provoz. „Nabíraly se stovky zaměstnanců, které, když to byli kmenoví zaměstnanci, Škodovka musela někde ubytovat,“ uvedl předseda odborů KOVO Kvasiny Martin Lustyk.

„Když jsme viděli, že není příliš velká kupní síla ze strany obyvatel, rozhodli jsme se, že by to pro město mohl být zajímavý zdroj bytů nájemních,“ uvedla tajemnice městského úřadu Renata Černá.

Nyní však má radnice co nabídnout. Od developera za 48 milionů korun koupila dva bytové domy s 32 bytovými jednotkami, a to od garsonek po byty o dispozici 3+1. Nájemné v šedesátimetrovém bytě vyjde zhruba na devět tisíc korun.

„Žádostí přibylo. Je to z důvodu přiblížení k práci nebo třeba k rodině,“ uvedla referentka bytového hospodářství Městského úřadu v Opočně Eva Vejnarová. Město sice disponuje stovkou vlastních bytů, jenže jde většinou o sociální byty.

Dnes má podnik v Kvasinách necelých osm tisíc pracovníků, ubylo těch agenturních, ostatní dojíždějí nebo se přestěhovali do vlastního. „Měli za ty roky možnost sehnat si vlastní bydlení tady v okolí, postavit baráček, přestěhovat se, nemusí být na ubytovně,“ vysvětlil Lustyk.

Na vlastní bydlení ale hlavně mladí lidé nedosáhnou. Jedním z těch, kteří žádost o byt s běžným tržním nájemným podali na radnici v Opočně, byl i čtyřiadvacetiletý technik Lukáš Vondřejc. „Nebude to vysoká částka, pořád je to Opočno. Bydlel jsem chvíli ve velkém městě, to mi úplně nevyhovovalo,“ řekl.

Ovšem lidé, kteří v Opočně budou chtít získat nájemní bydlení, si budou muset město zapsat jako místo trvalého bydliště. Radnice se touto podmínkou snaží udržet počet obyvatel nad třítisícovou hranicí. Byty po drobných stavebních úpravách nabídne žadatelům v příštím roce.