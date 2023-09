Léta zavřený podchod u budějovického nádraží nejspíš zanikne. Zabetonování je levnější než oprava

Podchod před českobudějovickým nádražím vznikl, aby mohli chodci mimoúrovně překonat frekventovanou ulici, ale ti jej ve velkém používali pouze, dokud nevznikly na křižovatce Nádražní a Žižkovy ulice semafory a úrovňový přechod. Běžní chodci spěchající na vlak pak z podzemí zmizeli, do podchodu se zato začali stahovat bezdomovci a plnil se odpadky. V roce 2021 nechala radnice podchod uzavřít a nyní uvažuje, co s ním dál.

Podle náměstka primátorky Petra Maroše (ODS) by bylo možné využít jej jako úschovnu jízdních kol před nádražím, ale spíše na to nedojde. „Jsme přesvědčeni, že pod úrovni by ji ne každý využíval. Budeme se ji spíše snažit najít v budově bývalé pošty, kterou se budeme snažit jako město koupit,“ upřesnil.