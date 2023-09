Na Vinohradech končí tramvajová výluka v Korunní, naváže ale další ve Vinohradské

I když se tramvaje o půlnoci na sobotu vrátí do Korunní a jižní části Jičínské ulice, vinohradští cestující si ještě nemohou oddychnout. Při dosavadní výluce se již začalo pracovat na křižovatce na Floře a práce na ní budou pokračovat dál, ale nyní ve směru Vinohradské ulice. Mezi zastávkami Radhošťská a Olšanské hřbitovy proto bude do 6. října přerušen provoz.

Všechny tramvajové linky, které jezdí po Vinohradské ulici mezi Florou a Želivského, budou muset jet jinudy. Výluka se navíc dotkne i některých linek, které obvykle po Vinohradské vůbec nejezdí. Linka 5 bude ve směru z centra odkloněna z Olšanského náměstí na Floru, kde změní číslo na 16 a pojede do Řep. Linka 15 bude ve směru z centra na Floře měnit číslo na 10 a pojede do Řep. Zároveň ale budou s číslem 10 jezdit i tramvaje ze zastávky Sídliště Ďáblice na Želivského, kde změní číslo na 16 a pojedou do Hostivaře.

Linka 11 bude ve směru od Spořilova odkloněna z I. P. Pavlova na Čechovo náměstí a zároveň budou s týmž číslem jezdit i tramvaje ze Spojovací, které budou končit na Olšanských hřbitovech. Linka 13, která byla zrušena již kvůli výluce v Korunní, zůstane zrušena i dál.